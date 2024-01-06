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بالفيديو..مظاهرات حاشدة في باريس تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

انطلقت مظاهرات حاشدة في باريس السبت، مناصرة لفلسطين وتضم مئات المحتجين ومن المتوقع أن يتواصل تدفق المتظاهرين. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بـ'وقف الحرب' على غزة، و'وقف الإبادة' التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر.

العالم-اوروبا

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية قد حظرت في أكتوبر الماضي بعد بدء الجيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، ولم يمنع ذلك خروج مسيرات في باريس ومدن أخرى للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقرر مجلس الدولة الفرنسي، في وقت لاحق إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحسب آخر بيانات رسمية يوم السبت، إلى 22722 قتيلا، والجرحى إلى 58166 منذ الـ7 من أكتوبر.

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