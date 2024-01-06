بالفيديو..مظاهرات حاشدة في باريس تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

العالم-اوروبا

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية قد حظرت في أكتوبر الماضي بعد بدء الجيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، ولم يمنع ذلك خروج مسيرات في باريس ومدن أخرى للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقرر مجلس الدولة الفرنسي، في وقت لاحق إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحسب آخر بيانات رسمية يوم السبت، إلى 22722 قتيلا، والجرحى إلى 58166 منذ الـ7 من أكتوبر.