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بالصور.. غارات من الطيران الحربي الصهيوني قرب مدينة صور جنوب لبنان

بالصور.. غارات من الطيران الحربي الصهيوني قرب مدينة صور جنوب لبنان
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

شنت طائرات حربية صهيونية غارات على مناطق بالقرب من مدينة صور جنوب لبنان.

العالم - فلسطين

ولا يزال القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبيّة مستمرّاً منذ ساعات الصباح الأولى بحسب مصادر لبنانية.

في هذا الإطار، إستهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة رأس الظهر في الحي الغربي ومنطقة وادي البير في بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي.

واستهدف القصف بشكل مباشر أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عين بعال الحوش - قضاء صور.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية إستهدفت سهل القليلة الساحلي، جنوب مدينة صور.

واستهدفت 3 غارات إسرائيلية منزلا بين الشرقية وكوثرية السياد، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان، بعد معلومات عن وجود إصابات.

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