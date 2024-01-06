ضاحي خلفان يقترح "حل العودتين" بدلاً من "حل الدولتين"!

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وقال خلفان في تدوينة على منصة "إكس": "مهما قصر الزمن أو طال، لن يكون هناك حل نهائي وعادل ومشروع ودائم للقضية الفلسطينية سوى حل العودتين، وليس حلّ الدولتين".

وأشار إلى أن اليهود وقعوا في خديعة كبرى ومؤامرة ضخمة، عندما تم تجميعهم إلى فلسطين، حيث وجدوا أنفسهم في صراع دموي مع أهل الأرض بفلسطين.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي: "يدرك ذلك كثير من اليهود الذين أجمع عديد من مفكريهم بعد النصر الطوفاني للفلسطينيين في 7 أكتوبر، مثل كوهين ديفيد، وشلومو آلوني، ورونين كوفمان، وعزرا روزنثال، وفرانز إيهودا، على أن تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحاً قادهم إلى الدمار".

وتابع: "يدرك هؤلاء أيضاً أن تجميع اليهود في فلسطين كان خديعة كبرى حرمتهم من الأمان الذي وُعدوا به والذي كانوا ينعمون به أصلاً في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلاً في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين صلبي المراس".

واستطرد قائلاً: "كثير من اليهود رأوا أنه ليس هناك حل ناجع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية إلا حل العودتين، وليس حل الدولتين".

وأوضح أن "هذا الحل يتمثل بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، وعودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاؤوا غزاة لفلسطين منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش".

وتطالب دول العالم بتطبيق حل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وأن يكون كيان الاحتلال الاإسرائيلي على الأراضي التي احتلها عام 1948، ولكن كيان الاحتلال يضع العراقيل منذ عقود أمام تنفيذ هذا الحل.

وتحدث عديد من المسؤولين الإسرائيليين وبينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة سابقاً، عن أن حل الدولتين انتهى، في إشارة إلى رفضهم إقامة دولة فلسطينية.