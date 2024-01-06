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بالفيديو..مشاهد مرعبة لدمار بحي الصفطاوي شمالي غزة

السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من آثار الدمار الكبير الذي خلفه توغل الاحتلال ببعض المنازل وتجريف جزء من مدرسة حكومية في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منازل عدة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي المتواصل منذ نحو ثلاثة أشهر.

بدورها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف؛ من أن سوء التغذية والأمراض يهددان حياة اكثر من مليون طفل.

وأحصت السلطات الرسمية في غزة أكثر من ألف وتسعمئة مجزرة اسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ونحو ثلاثين ألف شهيد ومفقود، وثمانية وخمسين ألف جريح.

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