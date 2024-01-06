رسائل لجنود الاحتلال أسرى قبل مقتلهم بنيران جيشهم.. يفجر مفاجأة

العالم - فلسطين

وتضمن الفيديو مفاجأة بإظهار ضابط إضافة إلى الجنود الثلاثة، يبدو أنه قتل معهم برصاص جيش الاحتلال، وزعم أن قتلهم جاء عن طريق الخطأ.



ولم يتحدث جيش الاحتلال سابقا عن وجود ضابط إضافة إلى الجنود الثلاثة، حيث أظهر الفيديو الضابط الاحتياطي ساخي إدن، إضافة إلى الجنود ألون شمريز، وسامر طلالقة، وتوم حييم.



وتحدث الأسرى الأربعة في الفيديو الذي التقط قبل مقتلهم بأيام، عن أمنيتهم بأن يوقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب، من أجل تحريرهم.

ونشر جيش الاحتلال نتائج ما أسماه التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ 3 أشهر.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي إن مقتل الجنود الثلاثة الأسرى في غزة “حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية”.

وأكد هاليفي أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذ الأسرى في هذا الحادث، وأضاف أن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.

وفي وقت تستمر فيه الإشتباكات بين المقاومة والإحتلال أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنّ حصيلة العدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة، بلغ 29 ألفاً و722 شهيداً ومفقوداً، منهم 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة.

كما أخرج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة، بعدما نفّذ الاحتلال الإسرائيلي 1903 مجازر حتى الآن.

وأشار المكتب إلى أن "جيش" الاحتلال، سرق أموالاً وذهباً من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.