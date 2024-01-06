المشاط يتوعد أمريكا: الحماقة التي ارتكبتوها ضدنا ستدفعون ثمنها غاليا

العالم - اليمن

وقال المشاط ان "ما نراه من الجرائم إبادة ووحشية قي قطاع غزة لا يمكننا السكوت عنها، مؤكدا ان السفن الصهيونية لن تمر من اليمن مهما كان" .

واشار الى ان "هذه المعركة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دفاعا عن فلسطين والمستضعفين، مضيفا ان أميركا ملتزمة بحماية كيان الاحتلال الإسرائيلي كما نحن ملتزمون بحماية فلسطين".

وفيما يتعلق بالشان الامريكي قال ان "الحماقة التي ارتكبتها أميركا ضد قواتنا البحرية ستدفع ثمنها غاليا وان الرد على الاميركي آت لا محالة إلا بحال تسليم واشنطن المجرمين الذين قتلوا عناصر من قواتنا المسلحة".

وشدد على ان "كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوهم وعدو كل مسلم ونحن نعبر عن تطلعات الشعب اليمني، وشعبنا مازال حيا وحرا ويأبى السكوت عن مجازر الاحتلال في قطاع غزة".

واكد المشاط انه "نعلم جيدا كيف نتعامل مع الغطرسة الأميركية"

في السياق رفض مجلس النواب بصنعاء، ما ورد في بيان التحالف الأميركي من "مغالطات وافتراءات منافية للحقيقة" حول ما جرى في البحر الأحمر.

واستنكر المجلس اليمني، في بيان له صدر اليوم السبت، استمرار "سياسة المعايير المزدوجة، والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي والإنساني خدمة للكيان الصهيوني".

كما أكد حرص اليمن على أمن الملاحة في المنطقة، "باستثناء السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزّة".

كذلك، جدّد مجلس النواب بصنعاء، التأكيد على حق اليمن وقواته المسلّحة، في حماية السيادة اليمنية والقيام بواجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وحمّل دول التحالف الأميركي مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر.