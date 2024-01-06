عبداللهيان: أمن غزة والضفة الغربية وأمن المنطقة مترابطان والحرب ليست الحل

العالم - ايران

وزير خارجية فرنسا اعربت عن قلقها من تزايد حدة التوترات في المنطقة، ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى لعب دورها لمنع توسيع نطاق الصراعات.

وفي هذه المحادثة، أكد أمير عبد اللهيان، في الوقت الذي لفت فيه الانتباه إلى تصرفات الحكومة الفرنسية في إدانة الهجوم الإرهابي الأخير في كرمان، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من الأشخاص، على ضرورة بذل جهود المجتمع الدولي من أجل التعامل بشكل فعال وعملي مع مختلف أشكال الإرهاب.

واشار وزير خارجية ايران إلى إجراءات فرنسا بشأن قضية فلسطين، ووقف جرائم الكيان الصهيوني وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف قتل المدنيين، وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية، ومنع الهجرة القسرية ، معتبرا ان تسليم مستقبل فلسطين بطريقة ديمقراطية للفلسطينيين أنفسهم خطوة فعالة في إنهاء العنف في المنطقة.

وأضاف عبد اللهيان: إن السبيل الوحيد لمنع انتشار الصراعات في المنطقة وإحلال السلام المستدام فيها هو ضرورة الاهتمام المسؤول بجذور التحديات والتصميم الجاد على المساعدة في حلها.

وبالإشارة إلى المذبحة التي راح ضحيتها 22 ألف مدني وامرأة وطفل في غزة، حمل وزير خارجية بلادنا أمريكا والكيان الإسرائيلي المسؤولية عن الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة وقال: "لا يمكن أن يتم ذلك دون النظر إلى الاحتلال وترك ايدي الكيان الإسرائيلي مطلقة، وتجاهل جذور زعزعة استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه التعبير عن القلق حيال أمن البحر الأحمر والمنطقة.

وأضاف عبد اللهيان ان أمن غزة والضفة الغربية وأمن المنطقة مترابطان والحرب ليست الحل وقال : إيران هي الداعم المخلص للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذه المحادثة، أكد الطرفان، ضمن اتفاقهما على أهمية مواصلة المحادثات الدبلوماسية والاتصالات بين وزراء الخارجية، على ضرورة إزالة العقبات القائمة في طريق العلاقات في جو يقوم على الاحترام المتبادل.