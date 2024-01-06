الآلاف يخرجون في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على غزة

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة انه خرج الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب معظمهم من ذوي جنود جيش الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وأضاف أنه كان ايضا هناك احتجاجات في حيفا والقدس المحتلة.

وأكد أن هذا يدل على وجود تراجع كبير في ثقة المستوطنين بسلطاتهم السياسية والامنية وتحديدا بشخصية بنيامين نتنياهو بسبب عدم قدرته على ادارة الحرب على غزة.

وأشار الى انه يتزايد مطالبة المستوطنين بوقف الحرب والاسراع في ابرام صفقة تبادل لتحرير الاسرى من الجنود الاسرائيليين والمحتجزين الرهائن.