رئيسي: كل تحرك في مجال الانتاج رصاصة في قلب العدو

العالم - ايران

وقال السيد رئيسي في حديثه مساء السبت خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة زنجان شمال غرب ايران: على الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أن توظيف الخريجين لا يزال محط اهتمامنا ويجب اعطاء الشركات المعرفية فرصة الإنتاج.

وأضاف، لدى جميع العائلات اليوم تطلعات في مجال التشغيل، والسبيل للاستجابة لهذا الطلب هو تطوير خطوط الإنتاج وتابع: اليوم أسعدتني رؤية المشتل الحديث في زنجان، لأننا بهذا العمل نشهد تطور الإنتاج والتوظيف وتعزيز الشركات المعرفية ونمو الزراعة في نفس الوقت.

وشدد رئيس الجمهورية على أن زيادة الاستثمار مع زيادة الإنتاجية هما عاملان مساعدان في النمو الاقتصادي، وأضاف: تم إحصاء المشروعات غير المكتملة ويتم التركيز على ترتيبها والعمل على تفعيلها.

وأشار إلى جهود الحكومة في مجال تنشيط المصانع الإنتاجية المغلقة، وقال: نعمل على إحياء 6 آلاف مصنع متوقف عن العمل وعلينا بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.

واكد رئيس الجمهورية أننا نستطيع تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات وأضاف: العقوبات خلقت المزيد من القيود في بعض المجالات ولكن يجب أن نتساءل لماذا أصبحت صناعاتنا العسكرية متقدمة إلى هذا الحد بحيث أن مسؤولي الدول الاخرى يطلبون منها تزويدهم بهذه الإنجازات.

واعتبر ان العقوبات تخلق المشاكل، لكن بالإرادة الصلبة والجهادية يمكن اجهاض الكثير من العقوبات، وهو ما أكد عليه قائد الثورة الاسلامية واضاف: ان كل تحرك في مجال الإنتاج هو بمثابة رصاصة في قلب العدو لأن العدو لا يريد لنا أن نزيد إنتاجنا.

وذكر أن استعداداتنا التقنية يجب أن تكون عالية جدًا بحيث لا يتمكن العدو من تيئيس الناس في أي مجال، مضيفًا: لا يمكننا أن نبقي الناس متفائلين بالكلمات، ولكن يجب أن نجعلهم متفائلين بأفعالنا، وكل عمل في سياق بث الامل لدى الناس هو مطلب قائد الثورة وأسر الشهداء والعكس هو في اتجاه رغبات العدو.

واعتبر رئيس الجمهورية ان العدو يريد التغطية على نقاط قوتنا، وعلى المديرين أن يزرعوا الأمل في المجتمع بأفعالهم، وخاصة بين الجيل الجديد، واضاف: لقد صنعت أمتنا فرصاً من العقوبات، ويمكن تحقيق أشياء عظيمة في هذا المجال ويجب أن يشعر الناس بالرضا عن عملنا، بحيث لن نعود نقلق بشأن مشاركة الناس في المجالات السياسية وغيرها.

وتابع قائلا: ان الروح الجهادية في أداء الخدمة يؤكد عليها قائد الثورة الاسلامية الذي قال إنه لم يبق شيء يذكر للوصول إلى القمة، ولا مكان للتعب واليأس.

وقال السيد رئيسي: إن نمو البلاد وتطورها يعتمد على نمو الإنتاج الذي يحل مشاكل البلاد، واستقلالنا الاقتصادي يعتمد على هذا الامر المهم، ويجب ألا ندع أي شيء يعرقل ذلك.

واكد رئيس الجمهورية: اننا لا نقبل الوصفة للبلاد، لكن يجب علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال الإنتاجي.