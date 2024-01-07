البنتاغون أصبح بلا صاحب ووزيره بالمستشفى يتأمل العودة!

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وجاء دخول أوستن إلى المستشفى في الفترة التي إغتالت فيها الولايات المتحدة أحد القياديين في "الحشد الشعبي" في العراق، وقال متحدث باسم البنتاغون إن "أوستن أذن بهذا الإجراء، وكان على علم به".

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN الأميركية، "إن الرئيس جو بايدن لم يكن على علم لعدة أيام بأن وزير الدفاع لويد أوستن تم نقله إلى المستشفى".

وأضاف المصدر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بايدن في نهاية المطاف في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، بعد وقت قصير من علم سوليفان نفسه أن أوستن تم نقله إلى المستشفى.

وذكر مسؤولان أميركيان لمجلة "بوليتيكو"، أن البنتاغون لم يبلغ كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بدخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى، إلا بعد مرور 3 أيام كاملة من وصوله إلى "مركز والتر ريد" الطبي.

وأوضح المسؤولان أن هذه الأخبار جاءت بمثابة صدمة لكبار الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بسبب عدم علمهم أن المسؤول الأول عن البنتاغون يعاني مضاعفات صحية.

وتفاجأ المسؤولون في مجلس الأمن القومي بالوقت الذي استغرقه البنتاغون لإعلامهم بحالة أوستن.

ولم يعلن البنتاغون عن هذه المعلومات حتى مساء الجمعة، وأخبر الكونغرس قبل حوالي 15 دقيقة من إصدار البيان.

ونددت رابطة الصحافيين المعتمدين في البنتاغون، على تأخير الإعلان عن دخول أوستن إلى المستشفى لمدة 4 أيام، وقالت في بيان إن هذا التأخير "مثير للغضب"، مضيفة أن لـ"الجمهور حق معرفة متى يتم إدخال أي عضو في الإدارة الأميركية إلى المستشفى، أو خضوعه إلى التخدير، أو تُنقل صلاحياته مؤقتا نتيجة إجراء طبي"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

هذا وفي وقت متأخر، من يوم أمس السبت، أعرب أوستن في بيان عن تفهمه لمخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، مشيراً إلى أنه يدرك أنه كان بإمكانه القيام بعمل أفضل لإعلام الجمهور بمرضه بشكل مناسب.

وأضاف: "التزم بعمل أفضل.. ولكن من المهم أن أقول: كان هذا الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".

كما أعرب عن شكره للأطباء وطاقم التمريض في "والتر ريد" على الرعاية الاستثنائية التي قدموها له، و"على الدفء الشخصي الذي أظهروه لعائلتي".

وأضاف: "أقدر كل التواصل والتمنيات الطيبة من الزملاء والأصدقاء. أنا وشارلين ممتنون جدا لدعمكم".

وعبر عن سعادته بأن وضعه الصحي في تحسن، معربا عن تطلعه إلى العودة إلى البنتاغون قريبا.

ويلعب أوستن، "70 عاما"، دورا مركزيا في العديد من التحديات العسكرية التي تواجه أمريكا على مستوى العالم بسبب تدخلاتها السافرة وشرورها في البلدان، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة، وهجمات المقاومة اليمنية على السفن في البحر الأحمر، والحرب المستمرة على أوكرانيا، فضلا عن التوترات بين بكين وتايوان.