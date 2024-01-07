العميد قاأني: إخوة الشهيد العاروري سيصبحون كابوس الكيان الصهيوني 

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد بعث قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني، رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هنأ فيها وعزى باستشهاد صالح العاروري من قبل الكيان الصهيوني في بيروت.

وفي هذه الرسالة هنأ القائد قاآني حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى باستشهاد الشيخ صالح العاروري، مؤكدا ان هدف العدو والصهاينة من اغتيال قادة المقاومة هو التنفيس عن هزيمتهم الفادحة في غزة والضفة الغربية .

وأضاف: ان استشهاد العاروري جاء فيما كان العدو يعاني من شدة في الميدان بالضفة الغربية، وهذا الأخ الشهيد له في سجله الناصع عاصفة الأقصى والانتفاضة الأولى والثانية وانتفاضة القدس.

واشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى الإخفاقات الميدانية للكيان الصهيوني في فلسطين مؤكدا بالقول : العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة الشهيد العاروري إلى كابوس الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.