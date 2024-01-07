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غزة وضغط المقاومة وخلافات المجلس الحربي

الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

کیف یقرأ تطبيق حزب الله رده الاول على اغتيال العاروري بـ62 صاروخا على قاعدة ميرون الجوية على اعلى قمة في جبل الجرمق؟

العالم - مع الحدث

إلى اي مدى يمكن ان تتطور المواجهة على الحدود اللبنانية مع الاحتلال؟

ما الذي سيسفر عن اجتماع مسؤول السياسة الخارجية الاوروبية بوفد من حزب الله الذي ابلغه عدم البحث باي موضوع قبل وقف العدوان؟

ماذا عن اتساع الانشقاقات داخل مجلس الحرب الاسرائيلي وانعكاساته في الميدان والتظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته؟

على ماذا تؤشر بداية اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من شمال غزة تحت النار بلا تحقيق اي شيء في مرحلته الثانية؟

ما اهمية دور جبهات المساندة في التعجيل بوقف الحرب عبر الضغط على جولة بلينكن للمنطقة بهذا الاتجاه؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من النائب السابق عن كتلة الوفاء للمقاومة د.نزيه منصور، الباحث السياسي حسام عبد الكريم.

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