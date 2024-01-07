العراق.. ومساز انهاء التواجد العسکري الامريکي

العالم - باختصار

هجوم القوات الامريکية علی مقر لحرکة النجباء ببغداد الخميس أجج نيران غضب رسمي وشعبي کبير بالعراق.

هذا الهجوم أدی لاستشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في حرکة النجباء "مشتاق طالب السعيدي".

وخرجت تظاهرات غاضبة ببغدغاد وسط شعارات الموت لأمريکا ولإسرائيل واخری تدعو لطرد القوات الاميرکية من العراق.

رئيس الوزراء العراقي أعلن انه لم تعد هناک أية مبررات لاستمرار التواجد العسکري الامريکي في العراق.

وقال محمد شياع السوداني: نؤکد موقفنا الثابت والمبدئي بإنهاء وجود التحالف الاميرکي بعد ان انتهت مبررات وجوده.

وأضاف ان استهداف الحشد الشعبي انتهاک خطير للسيادة الوطنية فالحشد جزء من القوات المسلحة.

وفي أول رد عملي من حرکة النجباء تم استهداف 4 قواعد عسکرية امريکية في سوريا والعراق.

وأعلنت النجباء استهداف قواعد الرکبان وحقل عمر النفطي والتنف الأميرکية بسوريا وقاعدة الحرير بکردستان العراق.

وانتشرت أنباء وتقارير تفيد بوقوع خسائر في صفوف القوات الاميرکية في هذه القواعد.

واعلنت الحکومة العراقية عن عزمها علی تشکيل لجنة مشترکة لجدولة انسحاب القوات الاميرکية بالکامل.

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