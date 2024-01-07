لأول مرة بتاريخ العاب الفيديو..سماع صوت الأذان في بغداد

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تعتبر تلك المرة الأولى التي يتم سماع صوت الاذان فيها عندما يحين وقت الصلاة داخل لعبة Assassin’s creed Mirage، ما يضيف أجواء أكثر واقعية في اللعبة، سيجعلك تشعر بأنك داخل مدينة بغداد القديمة بالفعل وليس مجرد أمام لعبة فيديو.

ويمكن لبعض الشخصيات في اللعبة اداء الصلاة ويمكن للاعب ان يقوم بتحريك تلك الشخصية حتى تؤدي الصلاة ويشعر اللاعب بتفاصيل اللعبة بشكل اعمق واقرب.

وتدعم اللعبة للترجمة والدبلجة وتحريك الشفاه للشخصيات، يكون متناسق مع اللغة العربية التي يستخدمها شخصيات اللعبة.

وتدور أحداث اللعبة في مدينة بغداد حيث تم تقسيمها إلى أربعة مناطق (العباسية – سوق الكرخ – حربية – مدينة السلام).

وتحتوي اللعبة على مجموعة من العلماء مثل بنو موسى الذين اشتهروا بالميكانيكا في هذا الوقت.

كما تحتوي اللعبة على عدد من المخطوطات عن تاريخ بغداد، والتي تتضمن معلومات حول المدينة في ذلك الوقت لكي تكون أكثر واقعية.

وقد نالت هذه التفاصيل اعجاب اللاعبين واستحسانهم وجعلتهم يدخلو بعالم ثقافي جديد وممتع.