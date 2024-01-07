حراك بريطاني واسع لطرد سفيرة الإحتلال من لندن

العالم- فلسطين المحتلة

ولاقت العريضة التي نشرها موقع "Change.org"، والتي تدعو إلى طرد سفيرة الإحتلال لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، زخماً كبيراً، حيث جمعت أكثر من 80 ألفاً و450 توقيعاً في يوم واحد.



العريضة أكد أن هوتوفلي، تستخدم حالياً "لغة الإبادة الجماعية"، مشيرةً إلى أن "السفيرة تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".



ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.



ومؤخراً، رفضت هوتوفلي، المعروفة بآرائها المتشددة، بشكل لا لبس فيه فكرة حل الدولتين، قائلة "لا على الإطلاق" لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.



يشار إلى أنه بعد حصول العريضة على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.



ومنذ 7 تشرين الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "22 ألفاً و722 قتيلاً، و58 ألفاً و166 مصاباً" معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



و"Change.org"، هو موقع تديره شركة أميركية تحمل نفس الاسم، ويعمل الموقع على تسهيل الالتماسات من قبل الجمهور العام من خلال إنشاء عرائض إلكترونية والدعوة للتوقيع عليها بهدف تغيير شيء ما، ويتيح الموقع المجال لأكثر من 100 مليون مستخدم.