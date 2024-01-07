صحيفة لبنانية تكشف كيف تم استهداف قيادي حماس 'العاروري'

العالم- فلسطين

وقالت معلومات للصحيفة إن "العاروري وعند خروجه من مكان الاجتماع في بناية على اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وركوبه السيارة، استهدفته مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، كما استهدفت المكتب الذي غادره بصاروخ أو صاروخين" حسب قول الصحيفة.

واستشهد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدَين في "كتائب القسام" هما: سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع (أبو عمار)، إضافة الى أعضاء في الحركة هم أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة.