وزيرة خارجية اليابان تصل الى 'أوكرانيا' في زيارة غير معلنة

العالم - آسيا والباسفيك

وصلت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى أوكرانيا اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ توليها منصبها في سبتمبر الماضي، للقاء نظيرها دميترو كوليبا، والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الوزارة القول: "إن كاميكاوا،، ستجري محادثات مع مسؤولين حكوميين من بينهم نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا".

وقالت الوزارة "إنه من المتوقع أن تؤكد كاميكاوا، التي وصلت إلى أوكرانيا بالقطار من بولندا، أن دعم اليابان لأوكرانيا "لم يتغير".

وستؤكد خلال زيارتها على أهمية التمسك بالنظام الدولي القائم على سيادة القانون من منطلق عدم التسامح مع أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، بحسب الوزارة.

هذا ووقفت اليابان بجانب أوكرانيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وعززت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بما يشمل فرض قيود على الصادرات وتجميد أصول.

وأكد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس، أن كاميكاوا "وصلت إلى مكان ما في أوكرانيا"، على أن تنتقل في وقت لاحق اليوم من كييف الى وارسو.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن كاميكاوا "ستجدد (التأكيد) للجانب الأوكراني خلال زيارتها، أن سياسة اليابان بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعمها لم تتغير".

وتعتزم طوكيو في فبراير استضافة مؤتمر لإعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا.

وستبحث كاميكاوا مع المسؤولين في كييف التحضيرات لهذا المؤتمر، على أن تشهد "احتفال تسليم معدات متعلقة بالطاقة للمساعدة في التهيئة لفصل الشتاء".