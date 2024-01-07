مسؤول إماراتي يقترح حلا نهائيا للقضية الفلسطينية: 'حل العودتين'!

العالم- الامارات

وقال خلفان، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"،" امس السبت، على أنه "لن يكون هناك حل نهائي وعادل ومشروع ودائم للقضية الفلسطينية سوى حل العودتين، وليس حل الدولتين" حسب تعبيره.

وأضاف "يدرك ذلك الكثير من اليهود الذين أجمع العديد من مفكريهم بعد النصر الطوفاني للفلسطينيين في 7 أكتوبر... على أن تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحا قادهم إلى الدمار، وخديعة كبرى حرمتهم من الأمان الذي وعدوا به، والذي كانوا ينعمون به أصلا في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلا في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين الصلبي المراس".

وأوضح خلفان، أن "حل العودتين" هو "عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، وعودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا غزاة لفلسطين منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش".

واعتبر أن "هذا حل ناجع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية" حسب تعبيره.

ووقعت الإمارات وكيان الاحتلال، في 13 آب/أغسطس 2020، اتفاقاً بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، اتفاق تطبيع، أقام به الطرفان بموجب ذلك علاقات دبلوماسية كاملة، وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث دولة عربية تعترف بكيان الاحتلال، بعد مصر والأردن.