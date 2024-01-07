هلاك 4 عناصر لـ'داعش' بقصف جوي شمال شرقي بغداد +فيديو

العالم - العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم: "تمكن صقور الجو بواسطة طائرات إف 16، من دك أوكار مهمة في قرية الكبة بمنطقة الوقف في محافظة ديالى".



وأضافت أنه "بعد العملية خرجت قوة أمنية صباح اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على أربع جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية وأسلحة مدمرة ومعدات، وبحسب المعلومات الأولية فإن من بين الهالكين ما يسمى (عسكري قاطع الوقف المجرم مجيد معيوف)".



وقالت إن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية كان له الأثر الكبير في لجم عناصر عصابات داعش التي لن تكون بمأمن في أرض العراق".