كمين ناري للسرايا يثلج الصدور ردا على عدم اعتراف الاحتلال بالحقيقة!

وتحدت الكتيبة جيش الاحتلال "المهزوم والمذعور أن يخرج قبل الساعة التاسعة مساء ويعلن عن خسائره الحقيقية، قبل أن نعلن عنها نحن والتي هي موثقة لدينا بمشاهد تسيء وجوهكم وتوهن كيدكم وما سيشفي ويثلج صدور شعبنا وأحرار أمتنا".

ونشرت الكتيبة مشاهد قالت تعليقا عليها أنه بعد إعلان الاحتلال عن جزء بسيط من خسائره وعدم اعترافه بالحقيقة الكاملة إننا في سرايا القدس-كتيبة جنين نؤكد لكم أن خسائر العدو أكثر من ذلك.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

" فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَ ٱللَهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَ ٱللَهَ رَمَىٰ "

الحمدلله معز الإسلام والمسلمين وموهن كيد الكافرين ومذل الشرك والمشركين، الحمدلله الذي وفقنا وكرمنا بأن نسير ونبقى على درب الحق والصدق وعلى ذات الشوكة خلفاً لقادتنا وعظمائنا الذين سبقونا بالشهادة الى رضوان الله سبحانه وتعالى، أما بعد..

يا ابناء شعبنا الفلسطيني العظيم ويا اهلنا واحبتنا في جنين ومخيمها الصامد نطل عليكم بيومٍ آخر من ايام الله ونصره، وعز الجهاد والمقاومة اليوم السابع من يناير من عام ٢٠٢٤ وضمن معركة طوفان الأقصى.

تمكن مجاهدونا من ايقاع آليات الاحتلال المتوغلة لمخيم جنين بكمين ناري بحيث تم تفجير عدة عبوات متتالية وتبعها استهداف مباشر وكثيف بصليات نارية مما ادى الى ايقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

فجعل القوة المتوغلة من طلب تعزيزات اضافية واستنجدت بالطائرات الحربية والاستطلاعية لتتمكن من اجلاء مصابيها وقتلاها.

مما دفعهم وكعادتهم بصب نيران حقدهم وجنونهم على اهلنا وابناء شعبنا المدنيين واستهدفوا كوكبة عظيمة من عائلة العصاصة المناضلة ليرتقي منهم ٦ شهداء على طريق القدس والتحرير.

وإنا كنا قد حذرنا هذا المحتل المهزوم بأن دماء قادتنا الشهداء لن تذهب هدراً ولن تزيدنا الا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق وانكم كنتم قد أخطأتم بدراسة كتيبة جنين، ولأننا نراهن على غبائكم دائماً فقد استطعنا استدراجكم بعد ان نشرنا فيديو المناورة الأخير وبعون الله وفضله قد توفقنا في إيقاعكم في كمين ناري ونؤكد لكم ان ما ينتظركم لأدهى وأمر.

اخيرا فإننا نتحدى هذا المحتل المهزوم والمذعور ان يخرج قبل الساعة التاسعة مساءا ويعلن عن خسائره الحقيقية قبل ان نعلن عنها نحن والتي هي موثقة لدينا بمشاهد تسيء وجوهكم وتوهن كيدكم وما سيشفي ويثلج صدور شعبنا واحرار امتنا.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.

سرايا القدس -كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

الأحد 7/1/2024 م

25 جمادى الآخرة 1445هـ