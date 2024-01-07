شاهد.. ثالث نزوح لمراسلة العالم في قطاع غزة والسبب ..

العالم - مراسلون

اضطرت مراسلة العالم في غزة، اخلاء مقر تغطيتها للأحداث في مستشفی شهداء الاقصی في دير البلح، بعد اقتراب دبابات الاحتلال الاسرائيلي من محيط المستشفی واخطار الموجودين فيه بإخلائه.

وظهرت اسراء البحيصي من منزل نزحت فيه في ديرالبلح مؤكدة أنها سوف تترك هذا البيت ايضاً بعدما تركت مكتب قناة العالم في شمال غزة ثم مستشفی الشفاء واخيراً سوف تنزح للمرة الثالثة الی مستشفی الكويتي في رفح، بسبب اقتراب آلة تدمير الاحتلال من ديرالبلح.

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وأكدت مراسلة العالم ان جيش الاحتلال استهدف اليوم عدة مراكز تأوي النازحين، فسقط 4 شهداء في مخيم المغازي جراء استهداف مدرسة للأونروا وسقط 25 شهيداً في خانيونس من بينهم نازحين في مدارس وكالة الغوث واستشهد 20 فلسطيني في منطقة الفالوجة شمال غرب غزة كما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق آل تمراز في ديرالبلح بعدما قتل 14 شخصاً من هذه العائلة.

وأوضحت مراسلة العالم ان التهجير القسري هو السائد علی المناطق المختلفة في قطاع غزة ومطلوب من جميع الفلسطينيين في الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج اخلاء بيوتهم وأماكنهم وهناك أناس محاصرون لايستطيعون حتی المغادرة.

وأضافت ان الاحتلال يطلب من الجميع النزوح نحو منطقة بمساحة ضيقة من غرب مدينة ديرالبلح حتی جنوب مدينة رفح وهذا مايعتبر ضرباً من الجنون والخيال فهذه المناطق لاتستوعب هذا الكم الكبير من النازحين.

وأشارت مراسلة العالم ان وكالة الاونروا التابعة للأمم المتحدة اعلنت ان غزة اصبحت مكاناً غير صالح للسكن.

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