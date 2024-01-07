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شاهد كيف تطرد القسام جنودا للاحتلال توغلوا بمخيم المغازي

الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت ناقلة جند وقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الأحد: "دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين (105) في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة".

وأضافت: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في مخيم المغازي بقذائف هاون من العيار الثقيل".

ولليوم الثالث والتسعين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى لارتقاء 22 ألفا و 722 شهيد، و إصابة 58 ألف جريح، و 166، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

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