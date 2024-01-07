جميع المظاهرات الاسرائيلية تهتف بإسقاط نتنياهو

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان مظاهرات يوم أمس، جابت شوارع القدس المحتلة وتل أبيب وحيفا وكل المتظاهرين نددوا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وادارته للحرب في قطاع غزة واعتبرت ان هذه الحرب بدأت تدخل المجهول وتبحث عن انتصارات وهمية.

وأكد مراسل العالم ان المظاهرات، ولأول مرة منذ العدوان علی غزة، اجتازت المطالبة بإعادة الاسری ووصلت الی المطالبة بإنهاء الحرب وإقالة واسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته.

وبيّن مراسل العالم ان استطلاعات الرأي تری ان الحرب الدائرة في غزة لم تعد انتقاماً لما جری في السابع من أكتوبر و لم يعد هدفها اطلاق سراح الاسری الاسرائيليين المحتجزين لدی المقاومة في غزة، ففي الشهر الرابع من العدوان لم تتحقق الاهداف المعلنة لحكومة الاحتلال.

وقال مراسل العالم ان ذوي الاسری الاسرائيليين المشاركين في تظاهرات يوم أمس استندوا الی فيديوهات المقاومة الفلسطينية التي تكشف عن مقتل اسری اسرائيليين علی يد جيش الاحتلال أو في قصف غزة، مؤكدين ان نتنياهو أصبح لايكترث بعودة الاسری ولايفكر سوی بالحفاظ علی كرسيه.