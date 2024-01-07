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من موقع الحدث؛ مراسلة العالم توثق اعدام 6 مدنيين في جنين

الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا العالم تفاصيل هامة عن مكان استشهاد 6 فلسطينيين ارتقوا صباح اليوم في جنوب غرب جنين المحتلة شهداء.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان الشهود العيان أكدوا ان 7 فلسطينيين كانوا يجلسون في مكان الحادث واذا بطائرة مسيرة انتحارية تستهدفهم ما أدی الی استشهاد 6 منهم والسابع في حالة خطيرة.

وأكدت مراسلة العالم ان 4 من الشهداء هم أشقاء والاخرين أبناء عمومة.

وأوضحت مراسلة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ في الاونة الاخيرة استهداف اجتماعات الشبان المدنيين، ليزعم بعد قتلهم انهم كانوا من المقاومين.

وأكد طبيب كان قريباً من منطقة الاستهداف ان الشبان المستهدفين كانوا مدنيين ولم يكونوا يحملون أي أسلحة.

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