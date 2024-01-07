شاهد.. سرايا القدس تصيب جنود الاحتلال في مقتل بكمين مزدوج!

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الضفة الغربية على صفيح ساخن في ظل حملة التصعيد التي يشنها الاحتلال ضد ابنائها في معظم المناطق. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال اليوم المدينة وارتكبت مجزرة جديدة حين قصفت طائرة مسيرة تجمع لشبان عند دوار الشهداء جنوبي المدينة ما ادى الى استشهد ستة منهم بينهم 4 اشقاء وسقوط جريح.

واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين قاموا بتفجير عبوتي ناسفتين اسفر عن مقتل مجندة من وحدة خاصة في حرس الحدود واصابة ثلاثة اخرين اصابة احدهم خطرة.

و قالت مصادر محلية ان الاشتباكات توقفت بعد أن فجّر المقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حي الجابريات، مما أسفر عن إعطاب عدد منها.

من جانبها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بقوات الاحتلال وآلياته خلال اقتحامه المدينة ومخيمها، مؤكدة أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال وأطلقوا وابلا من الرصاص وفجروا عبوات ناسفة.

هذا وافادت مصادر اعلامية بمقتل مستوطن في اطلاق نارا على سياراته بين رام الله ونابلس.

وفي محافظة طولكرم، أصيب ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المحافظة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت شرقي المحافظة.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عقربا جنوب شرقي نابلس.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ومنطقة تلة الصمود وبلدة بني نعيم شرق الخليل، وشرعت في دهم وتفتيش منازل المدنيين.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية ودهمت أحياء عدة في المدينة، وقد اعتقلت عددا من الشبان .

وذكرت مصادر اعلامية أن فلسطينيَّين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قطَنَّة شمال غربي القدس المحتلة خلال مواجهات.

كما إصيب ثلاثة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في عبوين شمال غرب رام الله.

الانتهاكات الإسرائيلية

استشهاد عدد من الشبان في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في جنين

مقتل مجندة وإصابة 3 جنود صهاينة في جنين ومقتل مستوطن قرب نابلس

المقاومون يفجرون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال ما أسفر عن إعطاب عدد منها





