الاحتلال يعثر علی أطفال جدد في غزة للقتل

العالم - فلسطين

بعد ليلة من القصف والاشتباكات، تتصاعد أعمدة الدخان وسط مدينة خانيونس، التي جدد الاحتلال قصفها، ما أدی الی سقوط عشرات الشهداء والجرحی إلى جانب مناطق أخرى لم تنجو من القصف الاسرائيلي العنيف.

وتركز القصف على رفح وخانيونس ودير البلح، حيث استشهد ثلاثة عشر مواطنا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا بدير البلح ومدرسة إيواء نازحين بمخيم المغازي.

وتظهر المشاهد في خانيونس، بوضوح، بنك أهداف الاحتلال، الذين هم الأطفال الأبرياء.

وارتقى شهداء آخرون وسجل عدد من الإصابات إثر قصف استهدف بنايتين لجأ إليهما نازحون في رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزهور شمال مدينة رفح، ومنزلا آخر بمخيم يبنا جنوب المدينة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عشرين فلسطينيا على الأقل، في قصف إسرائيلي على الفالوجة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وفي وسط القطاع وجنوبه، استشهد أربعون فلسطينيا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنا ومخيمات منذ مساء أمس.

ولا توجد أية منطقة آمنة في قطاع غزة، حيث يستبيح الاحتلال دماء المدنيين في غزة مستهدفا اياهم في جميع أنحاء القطاع المحاصر، وسط صمت عالمي مخيف.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمفقودين ارتفع إلى أكثر من تسعة وعشرين ألفا وسبعمئة شهيد، بينهم عشرة آلاف طفل.

وقال المكتب إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي تجاوز الثمانية وخمسين ألف.

هذا وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال دمّر تسعة وستين ألف وحدة سكنية كليا ومئتين وتسعين ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منذ بدء عدوانه على غزة.