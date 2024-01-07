وائل الدحدوح يودع نجله الشهيد الصحفي حمزة

العالم- فلسطين

وأضاف أنه "لاشيء أصعب من آلام الفقد وعندما تتجرع هذه الآلام مرة تلو المرة تكون الأمور أصعب وأشد ولكن ماذا عسانا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو خيارنا وقدرنا ويجب أن نرضى به مهما كان".

وأكد أن "أملنا أن يرضى الله عنا وأن يكتبنا مع الصابرين هذا هو خيار وقدر كل الناس في هذه الأرض، أفواج أفواج من الناس تودع أحبابها وفلذات أكبادها في كل يوم وفي كل ساعة ونحن أسوة بكل الناس نودع أحبابنا وربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوبنا وعلى قلوب كل الناس وأن يمدنا بأسباب الصبر والقوة حتى نستطيع المواصلة".

ثم خاطب حمزة وكل الشهداء قائلا بـ "أننا على العهد، هذه طريق اخترناها طواعيا أعطيناها كثيرا وسقيناها كما هو واضح بالدماء لأن هذا قدرنا ونحن ماضون، هذا هو التحدي الكبير صحيح أن الإنسان يحزن ويتألم ويتوجع كثيرا وليس أصعب من آلام الفقد فكيف إذا كان الفقد الولد البكر فلذة الكبد، حمزة ليس بضعة مني كان كلي.

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واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف سيارة غرب خان يونس بقطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال بطائرة مسيرة السيارة المدنية، أثناء قيام فريقها بتغطية استهدافات الاحتلال شمال رفح.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مئة وتسعة صحفيين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.