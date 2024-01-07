فيديو خاص: مقاتلات تخرق حاجز الصوت فوق صور، هل هي اسرائيلية؟!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية ان الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف منذ ليل امس وحتى الساعة ولازالت تطال اطراف القرى اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وايضا داخل القرى اللبنانية مثل مْحيبيب وبليدة التي طالت بعض منازلها.

وتابع ان الغارات الطيران الاسرائيلي طالت ايضا القطاع الغربي وخاصة وادي حسن قرب مجدلزون وصور في الناقورة بالاضافة الى عيتا الشعب.

واوضح: وكان هناك قصف في القطاع الشرقي طال منذ الصباح وحتى قبل قليل المنطقة الممتدة من جنوب الخيام حتى تلة الحمامص وصولا الى بلدة كفركلا التي كانت تشيع احد شهداءها اليوم بالاضافة الى بلدة العديسة.

واكد مراسلنا ان حالة من الهلع يعيشها الاحتلال منذ يوم امس بعد الضربة النوعية التي ارقت العدو على المستوىيين السياسي والامني من خلال ما طال موقع ميرون الذي يتحكم بكافة المنطقة الشمالية على مستوى سلاح الجو.

وتابع: وكان هناك نوع من الهيستريا جراء ذلك، حيث بدأ العدو منذ بعد ظهر امس بالقصف العنيف على العديد من القرى والبلدات سيما ليلا على عيناتا التي يغير عليها العدو لأول مرة وهي تقع جنوب بنت جبيل بالاضافة الى تخوم بلدات كَوْنين والطيرة وغيرها.

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