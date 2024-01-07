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مستشار رئيسي لشؤون المذاهب: الوحدة توجه أكبر صفعة للأعداء

مستشار رئيسي لشؤون المذاهب: الوحدة توجه أكبر صفعة للأعداء
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية والمذهبية في ايران الدكتور ماموستا عبدالسلام كريمي، الوحدة بانها اكبر صفعة موجهة للاعداء.

العالم- ايران

وقال الدكتور كريمي في جلسة لتلاوة القرآن الكريم في مدينة "طبل" بحضور ائمة الجمعة في جزيرة قشم (جنوب) وقائد قاعدة "المدينة" للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: إن الوحدة التي يسعى الاعداء لتقويضها هي في الواقع أكبر صفعة موجهة لهم وهم يريدون لنا ان نكون في تناحر ونزاع على الدوام.

واعتبر الوحدة ردا قاطعا على تهديدات الاعداء واضاف: انهم يريدون ان نكون دائماً في صراع وتناحر، لكننا نوجه الصفعة لهم بوحدتنا.

واكد الدكتور كريمي أن "وحدتنا هي سلاحنا في مواجهة الأعداء"، مضيفا: "ان بذرة الثورة التي اخضرت بدماء الشهداء، مستمرة بجهود ووحدة الشعب، وان دور القيادة منقطع النظير دوما في الحفاظ على الوحدة الوطنية".

وقال: "إن الوحدة هي استراتيجية الجمهورية الاسلامية واستراتيجية الإسلام ويجب الاهتمام بها".

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