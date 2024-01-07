قصف مكثف من كوادكوبتر على مستشفى شهداء الأقصى ومحيطها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي قالت الزميلة إسراء البحيصي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة: بعد أن أخلينا مستشفى شهداء الأقصى يردني الآن خبر أنه قد أطلقت قوات الاحتلال النيران بشكل كثيف وعشوائي من طائرة كوادكوبتر في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وفي محيط المستشفى، ووصلت إصابات جراء هذا الإطلاق الكثيف للنيران، الأمر الذي أثار رعبا لدى المواطنين هناك.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وكذلك مخيم النصيرات والمغازي وإيضا البريج، فيما وردت أنباء عن إطلاق قنابل دخانية وقنابل الفسفور الأبيض في أجواء مدينة دير البلح تحديدا المناطق المتاخمة لشارع صلاح الدين، وقالت: حسبما عرفنا من بعض المواطنين أن الدبابات اربما تصل إلى مفترق الزوايدة، وهو الذي لا يبعد سوى 700 متر إلى كيلومتر واحد فقط عن مستشفى شهداء الأقصى.

وأكدت استشهاد عدد من المواطنين في مدينة غزة، من بينهم مصور وكالة السلطة الرابعة في غزة علي أبو عجوة، وأضافت أن الحدث الذي يسيطر على الأجواء في قطاع غزة هو استشهاد نجل الصحفي الكبير وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، الذي استهدف بشكل مباشر في إحدى السيارات.

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