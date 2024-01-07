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ماذا قالت "نرجس" كريمة القائد سليماني حول اعتداءات كرمان؟

ماذا قالت
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت كريمة الشهيد قاسم سليماني "نرجس" رئيسة لجنة الاشراف والشؤون القانونية في المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران الدماء التي اريقت من الأبرياء في اعتداءات ارهابية شهدتها مدينة كرمان سوف تقوي شجرة الثورة الاسلامية.

العالم - إيران

وأشارت الى مقولة قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام خامنئي بأن سليماني شهيدا بات أكثر خطرا على الأعداء منه حيا.

وتابعت سليماني تقول في كلمتها التي القتها في اجتماع المجلس البلدي الاسلامي لطهران: ان المجزرة التي ارتكبها الارهابيون في مدينة كرمان أظهرت هوان وذل الأعداء أكثر من أي وقت مضى حيث أنهم استهدفوا جموعا خلدوا ذكرى الرجل الذي حمل السلاح للدفاع عن شرف وكرامة الأمة الاسلامية أمام المجرمين القتلة.

وقالت: لو تصور المجرمون بأن اراقتهم دماء الأبرياء ستزرع الخوف في قلوب أبناء الشعب الايراني، فإن عليهم أن يعلموا جيدا بأن هذه الدماء ستقوي شجرة الثورة الاسلامية وتزيد من شموخها أكثر من أي وقت مضى.

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