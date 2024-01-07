قرار صندوق الاستثمار السعودي يصدم كبار أندية دوري للبلاد!

العالم - السعودية

على عكس الميركاتو الصيفي الماضي 2023، الذي كان صاخبا وشهد الكثير من الصفقات المدوية في دوري "روشن" للمحترفين، لاتزال بداية الميركاتو الشتوي في السعودية هادئة جدا بعد أسبوع على فتح النافذة.

وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باب الهجرة أمام اللاعبين من أوروبا إلى الدوري السعودي، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي 2023، إبرام العديد من الصفقات الكبرى في دوري "روشن" للمحترفين، بلغت نحو مليار دولار، حيث تعاقد نادي الهلال مع نجوم مثل الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم والبرتغالي روبين بيفيز وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، ونادي أهلي جدة تعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز، وانضم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة، وغيرهم منذ بداية عام 2023.

وجاءت هذه التعاقدات بفضل دعم الحكومة السعودية للأندية الرئيسية في دوري روشن، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، لكن هذا الدعم الكبير لن يستمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

فقد أفادت صحيفة "أس" الإسبانية، بأن صندوق الاستثمارات العامة، فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات، من قبل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.

وأشار التقرير إلى أن تلك الأندية ستعتمد فقط على أموالها، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون كل صفقة معتمدة ماليا من خلال سلسلة من المتطلبات المعقدة، والتي يبدو أنها ستؤدي إلى تقليل التعاقدات بصورة كبيرة.

ويتربع نادي الهلال على عرش صدارة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي النصر، ويليهما نادي أهلي جدة في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة.

بينما يشغل نادي اتحاد جدة المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة فقط، ويبدو أن سيكون أكثر المتضررين من هذا الإجراء، كونه يحتاج إلى تعزيز صفوفه بقوة هذا الشتاء، حتى يتمكن على الأقل من الحصول على مكان في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.