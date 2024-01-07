نائب لبناني: لا نسمح للإسرائيلي باستباحة حدود لبنان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال هاتفي مباشر أشار النائب محمد خواجه أن ما حمله بوريل إلى لبنان ليس مختلفا كثيرا على الموفدين الذين زاروا بيروت خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: وإن كان بلهجة إيجابية، حيث سمعنا أن بوريل تحدث عن ضرورة وقف الحرب على غزة، وهذا يتناقض مع ما يحمله الأميركي عادة وبعض الأوروبيون الموالون للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن: الجميع يتحدث عن ضرورة وقف الحرب لكنهم يسمعون الجواب المناسب أن وقف الحرب مرتبط بأن توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، وتوقف حرب الإبادة الهمجية على قطاع غزة، وهذا أمر أصبح معروفاً للأميركي ولكل الأوروبيين الذين يزورون لبنان.

وفي جانب آخر من اللقاء لفت إلى أن: توسعة رقعة الحرب تحتاج إلى عوامل عديدة، ليس أقلها من موافقة أميركية مباشرة، وهذا يحتاج إلى دعم أميركي مباشر.. وهذا ما يعمل عليه نتنياهو وبعض الجنرالات الذين لديهم رغبة في توسعة الحرب، بل يريدون الذهاب إلى حرب مفتوحة مع لبنان.

وقال النائب محمد خواجه إن زيارة بلينكن يمكن أن تكون أوضح من زيارة هوكشتاين خاصة أن القرار ليس عند هوكشتاين، فيما يعد بلينكن أحد أعضاء المطبخ الذين يعدون القرار في الإدارة الأميركية، وهو من المتحمسين إلى الكيان الإسرائيلي.

وأضاف: لا يعنينا ماذا يحمل الآخرون، يعنينا موقفنا الثابت والواضح أننا لا نسمح إلى الإسرائيلي أن يستبح حدودنا في لبنان ولا نسمح له أن يتجرأ، وعندما تجرأ باغتيال الشيخ صالح العاروري، كان هناك أول جواب وكانت هناك أجوبة لاحقة من المقاومة بعد أقل من ثلاثة أيام على الحدث.

وخلص إلى القول: الإسرائيلي يعرف أننا لا يمكن أن نسكت، والإسرائيلي المتعثر في قطاع غزة يدرك تماما أن قدرات المقاومة وقدراتنا في لبنان هي أضعاف أضعاف مما يملك الإخوة الفلسطينيون المحاصرون من كل الجهات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..