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الصحة الفلسطينية:

الاحتلال يستخدم مسيراته لإرهاب المرضى والأطباء في شهداء الأقصى

الاحتلال يستخدم مسيراته لإرهاب المرضى والأطباء في شهداء الأقصى
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم مسيراته لإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد: إن المسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعي لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات.

وذكرت أن الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المسيرات الإسرائيلية.

وحذرت بأن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.

وتسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 أكتوبر، بخروج (30) مستشفى من أصل 36 ، و(53) مركزاً صحياً عن الخدمة. كما استهدف الاحتلال (150) مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر (121) سيارة إسعاف.

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