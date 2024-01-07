هجوم جديد.. مسيرات تستهدف قاعدة امريكية في العراق

العالم- العراق

وقالت المقاومة الاسلامية في بيان "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وبينت أن هذا القصف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة" وفقاً للبيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدتين إسرائيلية وأمريكية في الجولان والحسكة السوريتين.

وقالت المقاوم”، في بيان "استهدفنا بطائرة مسيرة قاعدة قسرك للقوات الأمريكية بالحسكة شمال شرقي سوريا".

وأضافت "استهدفنا قاعدة للعدو الصهيوني في الجولان المحتل بطائرة مسيرة".







كما اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، في سوريا، فيما توعدت بالاستمرار في دك معاقل "العدو".

وذكرت المقاومة، في بيان انه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية ، بالطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دك معاقل العدو".