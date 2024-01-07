إعلان إسرائيلي غريب يدعو لزيارة هذا المنتجع في غزة!

العالم- فلسطين

ونشرت الوزارة إعلانًا على منصة "إكس" يدعو السياح لزيارة المنتجع، والذي يتضمن قائمة بالخدمات التي كان يقدمها قبل تدميره، مثل مواقف السيارات المجانية والمسبح والإنترنت.

وأضافت الوزارة إلى القائمة عبارة "بالإضافة إلى الأنفاق".



ويأتي هذا الإعلان بعد انتشار فيديو يظهر تفجير جنود إسرائيليين أجزاءً من المنتجع، ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق ما قال إنه العثور على أنفاق لحركة حماس تحت المنتجع.

ومنذ أسابيع عدة، تعلن القوات الإسرائيلية عن العثور على أنفاق وتدميرها، لا سيما في شمال قطاع غزة الذي باتت أغلب مناطقه تحت سيطرتها.

وتشكل الأنفاق التي بنتها حماس على مدى سنوات معضلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي لم يتمكن حتى الآن من تدميرها كلياً.

وبحسب تقديرات فلسطينية، أفضت الغارات الإسرائيلية حتى الآن إلى تدمير ثلثي الأبنية والمنازل في قطاع غزة، كما حصدت أكثر من 22 ألف قتيل مدني.