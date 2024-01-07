استشهاد زوجين وطفلة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، ( ثلاث سنوات)، وعلى الشاب محمد مزيد أبو عيد (32 عاماً)، وزوجته ضحى نبيه ابو عيد (26 عاماً) من بلدة بدّو بعد زعم الاحتلال تنفيذهما لعملية دهس على حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من تقديم الإسعافات الأولية للشاب أبو عيد ما تسبب في استشهاده.

وإثر ادعاءات قوات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس، أغلقت الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الاسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

وخلال الدقائق الأولى نقلت المصادر الإعلامية خبر إصابة المواطنين بجراحٍ خطرة، ليتأكد فيما بعد ارتقائهم.

واغتالت قوات الاحتلال اليوم سبعة شهداء في مدينة جنين، إثر قصفهم بطائرة مسيرة، كما استشهد مواطن فلسطيني من بلدة عبوين قضاء رام الله إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها للبلدة.

وبهذا يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى 11 شهيدا، فيما يصل عدد شهداء الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 350 شهيدا، من مختلف مناطق الضفة ومدنها.