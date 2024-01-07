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نصرة لفلسطين وغزة..

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في السويد

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في السويد
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

خرجت، الأحد، مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة السويدية ستوكهولم،منددا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم - أوروبا

وتجمع العشرات من داعمي الشعب الفلسطيني في غزة، أمام مبنى السفارة الأمريكية رغم البرد القارس، مطالبين بوقف فوري للإعتداءات الصهيونية على غزة معتبرينها "جرائم حرب".

ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها "فلسطين حرة، غزة حرة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل" ،مشددا على مشاركة أمريكا في "جرائم الحرب" التي ترتكبها الصهاينة بحق أهالي قطاع غزة الأبرياء.

وخلّف الكيان الصهيوني حتى الیوم الأحد» 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، عبر عدوانيته الغاشمة على قطاع غزة و المدنيين وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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