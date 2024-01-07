إستمرار المعارك الشرسة بين المقاومة وجيش الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

لا تكل ولا تمل المقاومة الباسلة في وجة أشرس وأعتى آلة حرب وإجرام عرفها التاريخ.. هنا وهناك وعلى مختلف الجبهات يقارع المقاومون الفلسطينيون جيش الاحتلال ويكبدونه خسائر جديدة في الأرواح والعتاد، كان أبرزها مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء ناحال إلى جانب عدد كبير من الجنود.

ومع دخول اليوم الـ93 للعدوان الإسرائيلي استهدفت كتائب القسام حشود جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون، ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت القسام في بيان أن مقاتليها دكوا وقوات الاحتلال المتوغلة في المخيم، بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تمركزا لآليات وجنود الاحتلال في محور التقدم في مخيم المغازي بوابل من قذائف الهاون.

وفي ذات السياق قالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها استهدفوا في وقت سابق قوة لجيش الاحتلال متحصنة في بيت تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا القوة بين قتيل وجريح، وغنموا معدات جنودها.. كما دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في شمالي وشرقي مدينة خان يونس.

وفي باب التقدم والهجوم قالت سرايا القدس إنها قصفت غلاف غزة برشقات صاروخية واستهدفت مستوطنات ناحال عوز و صوفا و حوليت برشقات صاروخية متزامنة.. فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في ناحال عوز قرب قطاع غزة إضافة إلى مناطق أخرى.

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