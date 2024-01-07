حزب الله يستهدف مواقع وثكنات إسرائيلية موقعا قتلى وجرحى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ليس هناك قواعد محيدة أو مستورة أمام صواريخ وقدرات المقاومة اللبنانية.. كل المواقع في الكيان الإسرائيلي هي أهداف يمكن أن تصل إليها المقاومة، وتحت مرمى صواريخها.. رسالة أطلقها حزب الله عقب استهداف قاعدة ميرون الجوية.

رد المقاومة الأولي على اغتيال الاحتلال للقيادي في حركة حماس صالح العاروري ولعدد من رفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت كان حديث أوساط الاحتلال وإعلامه، معتبرين أن هجوم حزب الله على قاعدة ومنشأة ميرون الاستراتيجية تجاوز نظام الدفاع الجوي ويثير التساؤلات.

وفيما اعتبرت القناة الـ12 العبرية أن القبة الحديدية ليست مصممة للتعامل مع هذا النوع من التهديد داعية جيش الاحتلال إلى إيجاد حلول أخرى، أكد القائد السابق للقيادة الشمالية في الجيش آشار بنلولو أن مهاجمة حزب الله لموقع استراتيجي من الدرجة الاولى في الشمال يعد حدثا استثنائيا للغاية، معتبرا أن ترك تل أبيب لنتائج الهجوم في ميرون غامضة ليست الطريقة التي يتم بها بناء الردع بحسب تعبيره.

رئيس مستوطنة مارغليوت عند الحدود مع لبنان إيتان دافيدي قال إن حزب الله أعادهم إلى العصر الحجري، مذكرا بتهديد وزير الحرب يواف غالانت بأنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري، مشيرا إلى أن الأضرار في مستوطنة مارغليوت الزراعية يضر بالأمن الغذائي للكيان الإسرائيلي.

وحول تعهد رئيس أركان الجيش آفيف كوخافي بنشر قوات في المنطقة اعتبر دافيدي أن أي شيء باستثناء إبعاد حزب الله لن يعيد المستوطنين إلى الشمال بشكل عام.

نزوح المستوطنين وخشية العودة إلى وحداتهم يعود لمواصلة المقاومة الإسلامية قصف المواقع الإسرائيلية، حيث استهدفت ثكنة زرعيت وشومير بالصواريخ محققة إصابات مباشرة.

وقصفت موقع المرج والرادار واستهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع ميتات وفي محيط موقع المطلي، مؤكدة سقوط إصابات مؤكدة.

هذا بالإضافة إلى استهداف دبابة في موقع رويسة العاصي الإسرائيلي وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.. عمليات لم يوقفها تجديد الاحتلال لقصفه المدفعي والجوي على مناطق في جنوب لبنان.

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