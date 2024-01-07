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صور/صحيفة سويسرية تنشر صورة عالم دين ايراني على أنه قيادي فلسطيني!

صور/صحيفة سويسرية تنشر صورة عالم دين ايراني على أنه قيادي فلسطيني!
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة سويسرية صورة لعالم دين ايراني متوفي قبل اكثر من 70 عاماً على أنه قيادي في حركة حماس.

العالم- فلسطين

وفي خطأ فادح اثارت صحيفة "20 دقيقة" السويسرية ( 20Minuten) السخرية بعد نشرها صورة عالم الدين الايراني اية الله العظمى "السيد علي القاضي الطباطبائي التبريزي" (رض) الذي توفي عام 1947م على أنه القيادي في كتائب القسام "علي القاضي" اغتاله الجيش الإسرائيلي قبل شهرين.

ونشرت الصحيفة السويسرية صور لقياديين بارزين في حركة حماس استشهدوا على يد الجيش الاسرائيلي.

وعلي القاضي الذي اخطأت الصحيفة السويسرية في صورته هو قائد قوة النخبة في القسام وقد اعلن الكيان الاسرائيلي اغتياله بهجوم جوي في قطاع غزة بعد اسبوع من بدء الحرب في غزة.


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