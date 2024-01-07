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الحوثي يوضح أهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر

الحوثي يوضح أهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر
الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

جدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، التأكيد على أن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر هو من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي الإرهابي الإجرامي وفك الحصار عن غزة.

العالم - اليمن

وقال عضو السياسي الأعلى عبر منصة "إكس" : "إن من يقف أمام منعنا للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين من الأمريكيين أو البريطانيين أو غيرهم إنما يقومون بذلك تنفيذاً للطلب الإسرائيلي وحماية لهم ليستمر هذا الكيان في ارتكاب الإبادة العنصرية في غزة".

وأضاف "إن موقفهم هذا هو موقف لتعزيز الإجرام والإرهاب ضد مليونين وثلاثمائة ألف إنسان في غزة في آن واحد".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي، استهدفت القوات اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى الكيان الإسرائيلي.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 % من واردات الكيان الإسرائيل، ويمر 98 % من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 % في اقتصاد كيان الاحتلال، بحسب وزارة المالية.

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