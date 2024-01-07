تبادل الأسرى والمحتجزين بين المقاومة والاحتلال إلى نقطة الصفر من جديد

العالم – بانوراما

مفاوضات أكدت قطر لعائلات محتجزين أميركيين واسرائيليين تعقدها بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، بينما تؤكد حركة حماس ألا حديث عن هدن أو مفاوضات قبل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.

وتستضيف هذه الحلقة من دمشق الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ملاذ مقداد ومن بيروت الصحفي والكاتب السياسي خليل نصر الله.. حيث تحاورهم هذه الأسئلة:

الى اين وصلت جهود الوساطة لانهاء العدوان على غزة؟

ما هي ملامح الاتفاق الذي يحاول الوسطاء الوصول اليه؟

ما هي التحديات التي تعرقل جهود التوصل الى اتفاق؟

ما تدعيات اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري على محاولات التوصل الى اتفاق؟

في ظل تصعيد العدوان وتمسك المقاومة بشروطها؟ هل سيكون التوصل الى هدنة كافي؟

هل تعتقد ان زيارة بلينكن ستدعم جهود التسوية وتمارس ضغطا على تل ابيب؟

برايك ما الذي يحمله بلينكن للمنطقة؟ وما الذي يسعى للحصول عليه من الدول التي يزورها؟

بعد التحريض على العدوان على غزة وتبريره، هل مازال بالامكان التعويل على دور الولايات المتحدة في ايجاد اتفاق لوقف اطلاق النار؟

ما تاثير الانقسام الاسرائيلي على جهود التوصل الى اتفاق بشان وقف اطلاق النار؟

هل تشكل الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في الميدان وضغط الشارع الاسرائيلي عامل الموقف الاسرائيلي في المفاوضات؟