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المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا

الأحد ٠٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، يوم الأحد، أنها استهدفت في الأيام الماضية بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور) بعيد المدى، هدفا حيويا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

العالم-العراق

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الاسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، هدفا حيويا في حيفا المحتلة، في الأيام السابقة".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء الأحد استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة السورية بالطيران المسيّر وهدفا عسكريا في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، استهداف قاعدة "عين الأسد " الأمريكية غربي البلاد بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

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