"النجباء" تعلق على أول هجوم عراقي على مدينة حيفا.. ليس لحظوياً

العالم - العراق

وأوضح أن الاستهداف يحمل الرسائل لكيان الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن محور المقاومة لا يتخلى عن أهدافه الاستراتيجية في المنطقة، مشيراً إلى أنّ "المقاومة قادرة على الوصول إلى مناطق أبعد من ذلك".

ولفت الموسوي إلى أن "المقاومة العراقية تجد مناخات ملائمة لتطوير أسلحتها".

وشدّد الموسوي على أن "استهداف حيفا ليس لحظوياً، بل منظومة متكاملة من التصدي لما يقوم به الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة"، وكشف في هذا الإطار أن "هدف المقاومة هو إرباك المخطط الأميركي في المنطقة وتشتيت جهود الاحتلال في غزة".

وقال الموسوي إن "المقاومة قادرة على أن تدير هذه المعركة لأمد طويل، لأنها تمتلك من القدرات ما يمكّنها من ذلك".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أمس الاحد ضرب هدف حيوي في حيفا المحتلة في الأيام السابقة، لافتاً إلى أن الاستهداف جرى باستخدام صاروخ "الأرقب" .

وأكدت المقاومة، في بيانها، أن الاستهداف يأتي "نصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مضيفةً أنها "ستواصل دكَّ معاقل العدو".

وبحسب الخبراء أن العملية أثبتت إنّ المقاومة انتقلت إلى مرحلة جديدة من عملياتها باستخدامها صواريخ بعيدة المدى من طراز "كروز" المطورة.