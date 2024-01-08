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في اليوم الـ"94" للعدوان..

8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

استشهد 8 مواطنين فلسطينيين  وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مدينة دير البلح.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، والمفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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