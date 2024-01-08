'عالجنة عالجنة'.. آخر ما نطق به الصحفي مصطفى ثريا في غزة

العالم - فلسطين

وأظهر مقطع فيديو للصحفي الثريا، وهو يقوم بتجهيز نفسه وارتداء الزي الخاص بالصحفيين، للقيام بواجبه في التغطية الصحفية للحرب المستعرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر.

وتحدث الثريا مازحا رفاقه قي آخر كلماته "عالجنة عالجنة.. ما في وقت".

واغتال الاحتلال حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا في قصف سيارتهم في رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال السيارة المدنية، حيث أسفر عن استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا.

ولم تكن المرة الأولى التي يفقد فيها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح أحد أبنائه، ففي 25 تشرين الأول/ أكتوبر شن الاحتلال غارات القص واستهدف منزل الدحدوح مما أسفر عن استشهاد أفراد عائلته ومنهم زوجته وابنه وابنته، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال على منازلهم.