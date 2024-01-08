إعتراف جديد لرئيس أركان جيش الاحتلال بشأن غزة!

العالم - فلسطين

جاء ذلك بعد نشر جيش الاحتلال مقاطع لرئيس الأركان ورئيس الشباك "رونين بار" بعد دخولهما أحد الأنفاق في خانيونس.

وأضاف هاليفي أنه و"بعد ثلاثة أشهر من المعارك فلا يزال القتال بالغ الصعوبة ومعقدا في كل محاور التوغل".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 94 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال وسعت توغلها إلى قيزان النجار وجورت اللوت جنوب خانيونس منذ منتصف الليل، وحاصرت عدة منازل ونفذت اعتقالات. واندلعت اشتباكات ضارية في جورت اللوت ونواحي كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس، التي تعرضت لقصف جوي عنيف.