رئيس الشاباك الاسرائيلي السابق: من ينتظر هزم الفلسطينيين فهو واهم

العالم - خاص بالعالم

واستعرض مراسلنا الزميل فارس الصرفندي ما اورده عدد من الصحف الاسرائيلية، ومن ابرز ما جاء في تصريحات المسؤولين الاسرائيليين كان من نصيب عامي ايلون، رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي السابق، وهو اهم من جلس في سدة جهاز الامن الاسرائيلي، ويعتبر من المفكرين الاسرائيليين الامنيين.

وقال عامي ايلون في صحيفة "ها آرتس": "إن من ينتظر ان يهزم الفلسطينيين فهو واهم ولا يعرف كيف يفكر هؤلاء الفلسطينيين، هؤلاء لن يهزموا لا بحرب ولا بغير حرب، وانا اعرفهم جيدا".

واضاف أيلون: لا بد من صفقة تبادل اسرى، يجب ان تتضمن عودة جميع الاسرى الاسرائيليين وعلى الكيان الاسرائيلي اطلاق سراح مروان البرغوثي، لأن عودة الاسرى هي الصورة الاقرب للنصر. اي انه ينفي وجود اي انتصار مستقبلي لكيانه المحتل.

وتابع: هذه هي الصورة الاقرب للنصر في الحملة الحالية على قطاع غزة، ومنذ بدء الحرب في 7 اكتوبر وفي الاشهر الثلاثة الماضية رفضت التعليق على اي شيء وامتنعت عن الحديث، كما امتنعت عن الحديث عن هجمات الحوثيين في اليمن والبحر الاحمر. وهي مناطق يعرفها ايلون جيدا لانه كان يشغل منصب قائد الاسطول البحري للكيان الاسرائيلي.

كما قال ايلون ان هذه الحملة العسكرية على قطاع غزة لن يكون هناك فيها اي صورة للانتصار حتى لو تمكن الجيش الاسرائيلي من القضاء على يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة)، لان ايلون يدرك تماما كيف يفكر بنيامين نتنياهو الذي يقول انه باغتيال صالح العاروري او يحيى السنوار يستطيع ان يخرج للشارع الاسرائيلي ويقول انه انتصر.