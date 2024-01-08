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شاهد.. مفكر كويتي يُلخص أهداف "إسرائيل" من التطبيع!

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي يتحدث فيه عن أسباب سعي الكيان الصهيوني للتطبيع مع الدول العربية في الخليج الفارسي وأهدافه للحصول على النفط بأرخص الأثمان.

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